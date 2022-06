Un omaggio a Pier Paolo Pasolini sulle note di Bach con l'Ensemble Zefiro

Indirizzo non disponibile

Sabato 11 giugno, alle 21.30, va in scena nella Basilica di Sant’Apollinare in Classe un concerto di Ravenna Festival in omaggio a Pier Paolo Pasolini. Protagonista della serata è l'Ensemble Zefiro diretto da Alfredo Bernardini. Biglietti da 5 a 30 euro.

Non si può dire con certezza cosa abbia indotto Bach a raggruppare questi Concerts avec plusieurs instrumentsin un’unica raccolta e quali speranze coltivasse nel dedicarli e inviarli, nel marzo 1721, a Christian Ludwig margravio di Brandeburgo – è uno dei tanti misteri che avvolgono la sua biografia. Non c’è dubbio però che ognuno dei sei concerti sia un mondo sonoro a sé e che a unirli sia proprio la singolare diversità, tanto che in essi l’autore sembra esplorare ogni possibilità della forma “concerto” arrivando a stilarne una sorta di sistematico catalogo dimostrativo. Stile italiano, gusto francese, severità tedesca, polifonia e omofonia, stile da chiesa e da camera si alternano, secondo quegli inediti impasti timbrici che l’ensemble Zefiro, forte di un’esperienza internazionale ultratrentennale, saprà ricreare ad arte.