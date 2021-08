Un omaggio al pop del passato con la "Canzonissima" di Riki Cellini

Indirizzo non disponibile

Riki Cellini porta la sua "Canzonissima" venerdì 13 agosto al Livingston di Lido di Dante (via Marabina 239 - ore 21 - info e prenotazioni 327 8173506) per un concerto in cui viene accompagnato da Valerio Baggio.

Canzonissima è un omaggio alla memoria, a quell'immaginario pop in cui siamo stati immersi per anni e che torna a ondate col solo intento di farci ballare, di regalarci una spensieratezza carica di ricordi. Un titolo che evoca un mondo, un periodo storico ricco di creatività, icone e momenti memorabili. "Canzonissima" è prima di tutto una grande festa.