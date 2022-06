Un palco per Michele Carnevali in concerto a Russi

“Le canzoni rappresentano una straordinaria macchina del tempo per trasportarci in anni e luoghi diversi alla velocità della luce, proprio come accade con un profumo. Bastano poche note e, quasi senza rendercene conto, iniziamo a viaggiare con la mente e riscopriamo ricordi, persone, frammenti della nostra vita.”

È questa l'idea di musica che caratterizza i concerti del Maestro Michele Carnevali, russiano polistrumentista e virtuoso dell'ocarina, che domenica 3 luglio 2022 si esibirà nel giardino della Rocca “T. Melandri” di Russi (via Don Minzoni) con il suo “Omaggio al Maestro Ennio Morricone”.



Inizio del concerto ore 21.