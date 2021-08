Un poeta da ricordare: Nevio Spadoni legge i versi di Walter Galli a 100 anni dalla nascita

Mercoledì 18 agosto, ore 21.00, al Bagno Luana Beach di Marina di Ravenna si tiene la venticinquesima edizione di "Un poeta da ricordare", manifestazione organizzata dagli Amici della Capit. In questo anno la serata è dedicata a Walter Galli, uno dei più validi rappresentanti della generazione di Tonino Guerra. La serata è a cura del poeta ravennate Nevio Spadoni, con accompagnamento musicale di Paolo Pasciucco (flauto) e Matteo Succi (clarinetto).

Nato a Cesena nel 1921 nella zona popolare della Valdoca e cresciuto nell’ambiente dialettofono, dopo aver frequentato l’Istituto agrario, ha lavorato come impiegato. Ha unito all’interesse per la poesia l’attività di pittore, in merito alla quale ha ottenuto diversi premi e segnalazioni anche in ambito nazionale. Per il teatro ha curato una versione in dialetto cesenate dell’Anfitrione di Plauto. Diversi riconoscimenti gli sono giunti anche per la produzione poetica, fra i quali il Premio ‘Lanciano’. Ha collaborato a Riviste come ‘Il lettore di provincia’, ‘Marka’, ‘Diverse lingue’, ‘Poesia’. Si è spento nel dicembre del 2002.