Un pomeriggio con gli 'amici cucciolotti': disegni, trucchi e scambio di figurine

la sezione Enpa di Ravenna, nell’ambito dell’iniziativa “Marzo il mese del cucciolotto” promossa da Enpa e Pizzardi Editore, organizza il Laboratorio Amici Cucciolotti, totalmente gratuito. Un pomeriggio di disegno, trucchi e scambio figurine, dedicato ai bambini che amano gli animali.

Appuntamento sabato 19 marzo dalle ore 15 presso la Sede Enpa Ravenna in via Corti alle Mura 68, prenotazione obbligatoria con un messaggio WhatsApp al numero 3391385034 (fasce orarie prenotabili: alle ore 15.00, alle ore 16.00, alle ore 17.00). Per chi lo desidera sarà possibile sottoscrivere la tessera giovanile Enpa anno 2022 a soli 3 euro.

Inoltre, per i bimbi che parteciperanno ci sarà un grazioso omaggio eco green. Questo evento è interamente dedicato ai bambini e alla loro corretta interazione con il mondo degli animali. Lo scopo dell’iniziativa è promuovere, attraverso il gioco e il disegno, la cultura del rispetto e dell’amore verso tutti gli esseri viventi.