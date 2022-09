Un pomeriggio con i burattini in ricordo del maestro Stefano Zaccagnini

Sabato 24 settembre, alle ore 16, è in programma un pomeriggio dedicato ai burattini dello scomparso maestro Stefano Zaccagnini, che avrà luogo presso il Museo della Vita Contadina di San Pancrazio, in via XVII Novembre 2/a. A partire dalle 16, infatti, andranno in scena "Le farsette di Fagiolino e Sandrone", burattini presentati da Federica Bagioli.

Stefano Zaccagnini e Federica Bagioli si incontrano a Ravenna nel 1998 e quest'ultima, una delle prime artiste di strada, gli chiese di insegnarle l'arte dei burattini tradizionali romagnoli. Nacque così un rapporto di "apprendistato" che, consolidatosi negli anni, sfociò in una vera e propria collaborazione. Hanno infatti lavorato insieme nelle migliori piazze di Ravenna e come prestato servizio come volontari in numerose attività pro-sociali. Lo stesso Zaccagnini offrì volontariato all'Associazione amici delle Arti della Bagioli per esporre i propri burattini.