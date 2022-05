Un pomeriggio di musica con coro ed ensemble dell'Istituto Verdi

Indirizzo non disponibile

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” di Ravenna propone un ricco pomeriggio musicale, venerdì 13 maggio. Il pomeriggio musicale dell’Istituto Verdi comincia alle 17.30 al Museo Nazionale, con l’appuntamento de “I concerti del venerdì” dedicato a “La musica ispanica per chitarra”, un concerto che esplora la produzione per chitarra tra l’inizio dell’Ottocento e la metà del Novecento, con autori come Heitor Villa-Lobos e Nicolò Paganini. A proporre l’originale scelta di brani, gli allievi del corso di chitarra dell’ISSM Verdi Andrea Pirani, Ettore Mazzoli, Matteo Sanchioni, Francesco Scaglioni e Filippo Zagonari. I concerti sono a ingresso libero. Si può accedere al Museo Nazionale con biglietto da 6 euro.

Alle 18.30 l’appuntamento è nella Basilica di San Giovanni Evangelista, nel cuore del patrimonio artistico della città, con il concerto del prestigioso Coro e Ensemble 1685, sotto la guida di Antonio Greco. La formazione, nata nel 2019 all’interno dell’ISSM Verdi ma aperta anche ad elementi esterni, si dedica al repertorio vocale polifonico in particolare del periodo rinascimentale e barocco, oltre che contemporaneo. Il Coro 1685 ha collaborato con Ravenna Festival in importanti produzioni, prima fra tutte “Le sacre ore del giorno”, nel 2019, con il gruppo vocale britannico The Tallis Scholars, fra i più acclamati ensemble vocali nello scenario internazionale. Lo scorso anno, è stato protagonista dell’opera “Teodora” di Mauro Montalbetti, che ha inaugurato la XXXII edizione con uno straordinario debutto nella Basilica di San Vitale.