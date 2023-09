Un programma di appuntamenti dentro e intorno alla mostra “Come un'onda, come in volo: 100 cavalli per Francesco Baracca"

Un programma di appuntamenti per accompagnare il pubblico alla chiusura della mostra “Come un’onda, come in volo [1923-2023] 100 cavalli per Francesco Baracca” che è allestita nel Palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte in piazza Baracca 24. Tre intense settimane con laboratori per bambini, incontri letterari e uno degli eventi che si colloca all’interno dell’Italian Motor Week, organizzata dall’Associazione Città dei Motori (realtà associativa tra città che si è formata in seno all’ANCI) di cui la città di Lugo fa parte.

Alcuni degli appuntamenti in elenco troveranno spazio al di fuori della mostra, in piazza Baracca e nel cortile della Rocca Estense.

Tutto a ingresso gratuito, per le visite guidate, i laboratori e gli incontri è consigliata la prenotazione scrivendo a museobaracca@comune.lugo.ra.it.

"Questo programma è un lungo finissage di una mostra che rappresenta molto per questo Comune e abbiamo organizzato proprio nei due centenari del 2023, quello dell'Aeronautica e quello della vittoria di Enzo Ferrari al circuito del Savio - sottolinea l'assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati -. Dai laboratori per bambini che ormai sono un biglietto da visita della nostra attività agli appuntamenti con autori e ai concerti, un bel modo per interessare un pubblico di tutte le generazioni a questi temi".

"Mi piace parlare di progetto quando penso alla mostra e a questi appuntamenti - spiega il direttore del Museo Baracca Massimiliano Fabbri -. Un progetto che si è snodato in uno spazio, come il palazzo della Fondazione, che ha mostrato le sue potenzialità, e che ha toccato tanti mondi e pubblici. Tutto questo è possibile grazie a una figura poliedrica e trasversale come Francesco Baracca, capace di accendere passione e interesse da parte di tanti. Questo programma rispecchia i molti mondi che Baracca riesci a incontrare, da cui nascono sempre nuove idee e progetti"

[Bambini]

Martedi 5 settembre ore 17, sede della Mostra

Storie in volo, Letture ad alta voce per bambini dai 9 anni, a cura della biblioteca Trisi. Evento gratuito su prenotazione. Tel 0545 299558 | Whatsapp 339 5380983 |Email trisiragazzi@comune.lugo.ra.it

Martedì 12 e 19 settembre dalle 16.30 alle 18.30

Cavalli selvaggi, un laboratorio di cartapesta per le bambine e i bambini (5-12 anni) con Massimiliano Fabbri

[Incontri e dialoghi]

Mercoledì 6 settembre ore 18, sala Estense, Rocca di Lugo

Presentazione del libro della mostra, Come un'onda, come in volo [1923-2023] 100 cavalli per Francesco Baracca. Interventi degli autori dei testi in catalogo: Mauro Antonellini, Marco Buscaroli, Giulia Garuffi, Giorgio Martini, Gabriele Montanari e Annarita Tasselliin dialogo con Massimiliano Fabbri.Introduce Anna Giulia Gallegati Assessore alla Cultura, Biblioteca e Musei del Comune di Lugo

[Project Room]

Venerdì 8 settembre ore 18.30

Tutti i cavalli belli. Luca Casadio | Michele Buda | Paolo Buzzi | Sabrina Foschini |Federica Giulianini | Luca Piovaccari | Lorenzo Scarpellini

Sette artisti tra pittura, disegno, scultura e fotografia espandono ulteriormente il percorso della mostra con nuove opere che si inseriscono all'interno del percorso espositivo inaugurato lo scorso 6 maggio.



[Concerti e proiezioni / Incontri e dialoghi]

Giovedì 14 settembre (evento Italian Motor Week – Città dei Motori)

CentoCavalli - OneHundredHorses

Cortile della Rocca Estense ore 18.30

Cavalli e motori Gian Carlo Minardi e Luca Dal Monte in dialogo con Gabriele Montanari

Il cavallino più conosciuto del mondo 100 anni dopo la prima vittoria di Enzo Ferrari al Circuito del Savio.



Piazza Baracca ore 21.00 Lacosta Don Antonio concerto e presentazione del nuovo disco

ore 22.30 Manticora Carolina Martines djset+ Giovanni Lami concerto

Durante la serata proiezione di Museo Baracca, museo città, un video di Guido Garotti e Luca Nostri

[Incontri e dialoghi]

Venerdì 21 settembre

Cortile della Rocca Estense ore 18.00

Gabriele D'Annunzio. La vita come opera d'arte

Presentazione del libro (Rizzoli 2023) di Giordano Bruno Guerri in dialogo con Roberto Balzani. In apertura interventi dell’Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna Mauro Felicori e del Sindaco di Lugo Davide Ranalli.

[Visite guidate e aperture straordinarie]

Venerdì 8 settembre ore 17.00 (con Massimiliano Fabbri)

Giovedì 14 settembre apertura straordinaria dalle 20 alle 24

Sabato 23 settembre ore 16.00 con la presenza di alcuni degli artisti.

A seguire aperitivo e djset in mostra.

Domenica 24 settembre ore 11.00 e ore 17.00 (con Massimiliano Fabbri, Direttore Museo Francesco Baracca e curatore della mostra).