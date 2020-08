Un settembre di spettacoli e divertimento a Conselice tra sagre, spettacoli e incontri

Definito un ricco calendario di appuntamenti culturali e di spettacolo per il mese di settembre a Conselice. Spiccano, fra gli altri, gli appuntamenti con Marco Martinelli che parla di Dante (il 15 settembre al teatro), l’ormai tradizionale appuntamento con le auto d’epoca del trofeo Nuvolari (il 20 in mattinata, per le vie del centro cittadino), le mostre al Dart di Villa Verlicchi, l’evento finale del processo partecipato “Rigeneriamo Lavezzola” (sabato 26).

Incontri-conversazioni con gli attori

Al Teatro Comunale di Conselice, in attesa della stagione teatrale si tengono gli “Incontri-conversazioni con gli attori” (prenotazione obbligatoria al 353-4045498).

Giovedì 3 settembre ore 21.00 DAVIDE DALFIUME in “La comicità migliore amica dell’uomo” con i corsisti di Università Aperta 2019-2020. Il riso fa ritrovare l’entusiasmo e la gioia delle piccole grandi cose e dà un messaggio positivo per sé e gli altri. Una riflessione sulla comicità vista da angoli diversi per generi e stili che coinvolgeranno e interesseranno tutte le fasce d’età.



Giovedì 10 settembre ore 21.00 ritorna il poeta graficomico ALVALENTI “Storia di un poeta e della sua lavagna”. La lezione è dedicata a tutti e Alvalenti svela alcuni trucchi del mestiere del “disegnatore umorista” e dell’attore, dando vita a vignette parlanti coinvolgendo gli spettatori in un magico mondo nel quale parole, segni ed emozioni si trasformano in disegni e improvvisazioni teatrali. Il disegnatore svela poco a poco meravigliosi mondi e suggerisce l’importanza di “guardare oltre e altro”. Nell’incontro che ha riscosso grandi successi anche nelle scuole, coniuga la valenza artistica a quella scolastica, educando a guardare la realtà con occhi diversi, liberi da condizionamenti per riuscire a scoprire quello che gli altri non vedono.

Giovedì 17 settembre ore 21.00 ritorna a grande richiesta l’attore HENRY ZAFFA che terrà una seconda lezione su cinema e comicità: IL COMICO DAL MUTO AL MITO. Nuovi approfondimenti con filmati inediti e testimonianze sulle radici del comico mito di oggi dalle origini del comico muto.

Giovedì 24 settembre ore 21.00 TIZIANO MANZINI attore. Tra i fondatori della Compagnia Pandemonium Teatro di Bergamo. Moderatore della serata l’attore Davide Dalfiume. L’attore è un sognatore? Si dice che l’artista è una persona che vive sempre nelle nuvole … Quanto c’è di vero in questa affermazione? Costruire uno spettacolo è anche documentarsi, esporre al pubblico dei punti di vista dopo averli prima verificati. Per questo il teatro stimola l’apprendimento e la conoscenza. Visto che ha studiato la vita dello scienziato Nikola Tesla e scritto e recitato uno spettacolo non sull’auto, ma sull’inventore dell’energia elettrica, ci sono delle affinità tra due mondi teatro e scienza così diversi?

Parole sotto le stelle

Ci sono i martedì (e non solo) di parole sotto le stelle al Giardino della Biblioteca di Conselice, alle ore 21,00

1 settembre: Bettina Baldassari presenta “Alfabetiche stanze”.

Venerdì 4 settembre ore 21 Alfonso Nadiani in “Romagna Slang” con gli autori dell’Accademia Friedrich SchUrr. Proiezioni video e poesia dialettale, in collaborazione con Pro Loco Conselice su prenotazione a eventi@comune.conselice.ra.it

8 settembre: Ada Sangiorgi presenta: “Stai dalla Parte del Mondo”. L’autrice dialoga con Giovanna Verlicchi de “Il Caffè delle Ragazze” di Conselice.

Sabato 12 settembre ore 16,30 Fosca Andraghetti presenta il suo ultimo libro “Questi nostri anni così”

15 settembre al Teatro comunale Conselice: Presentazione di “Nel Nome di Dante. Diventare grandi con la Divina Commedia” di Marco Martinelli. L’autore dialoga con Antonietta Di Carluccio. A seguire proiezione del film “The Sky Over Kibera” (40 min): il regista Marco Martinelli racconta la “messa in vita” della Divina Commedia nell’immenso slum di Nairobi. Prenotazioni a eventi@comune.conselice.ra.it e 0545 986930/28/21

22 settembre: Simona Rossi presenta il suo libro “La Magia di una Storia Dimenticata”. L’autrice dialoga con Simona Picchetti.

29 settembre: Serata poetica a cura di “Independent Poetry” Faenza, con Pro Loco Conselice. “La fessura dell’alba – Voci di donne in poesia” Serata di dialogo e letture con Valentina Casadei, Leila Falà e Daniela Visani.

Sagre, spettacoli e laboratori outdoor

Martedì 1 settembre alle 17.00 al parco 1 Maggio di San Patrizio: letture miste e laboratorio creativo con materiale naturale.

Giovedì 17 settembre alle 17.00 nel giardino della biblioteca di Conselice: “RANOCCHIETTI in BIBLIOTECA”, rime, canzoncine e filastrocche… per bimbi fino a 2 anni.

Sabato 19 settembre inaugurazione della mostra “IOTUNOI“ al DART-Villa Verlicchi - Lavezzola. Apertura fino al 18 ottobre.

Sagra del ranocchio da asporto 19 e 20 settembre. Dalle cucine del circolo “Il Gabbiano” sarà possibile ordinare su prenotazione il menù della sagra, il sabato a cena e la domenica per pranzo e cena. Non sarà possibile consumare sul posto.

Domenica 20 settembre spettacolo con il Gran Premio Nuvolari 2020: passaggio per le vie del centro dalle 10 alle 12.

Giovedì 24 settembre alle 17.00 al Parco “Falcone e Borsellino” di Lavezzola: letture bilingue italiano – inglese.

Sabato 26 settembre alle 10.30 nel giardino della biblioteca di Conselice: Letture animate e laboratorio creativo per bambini dai 3 anni.

“Le storie dell’acqua”. Creiamo insieme un percorso d’acqua: Laboratori gratuiti per bambini 6-11 anni. In programma il 3,4,10,11 Settembre ore 16.30/18.30 al DART/Villa Verlicchi a Lavezzola. Programma e iscrizioni su www.cracarte.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sabato 26 settembre: Evento finale del processo partecipato “Rigeneriamo Lavezzola”. Tutta la giornata dalle 10 alle 20 Festa di presentazione e votazione dei progetti formulati dai cittadini durante il Percorso Partecipato “Rigeneriamo Lavezzola” realizzato col sostegno della L.R. 15/2018. Passeggiata partendo dal Parco Falcone-Borsellino ed attraverso le piazze, i parchi, le aree verdi e gli spazi culturali di Lavezzola, con attività per adulti e bambini tutta la giornata.