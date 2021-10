Un tour guidato per scoprire l'Epopea Pop di Dante Alighieri

Uno sguardo approfondito all'epopea po di Dante. Il 25 settembre si è aperta al MAR di Ravenna "Un’Epopea POP", una grande esposizione sulla fortuna popolare di Dante, sulla sua immagine e sulla sua opera. La notorietà popolare di Dante comincia già nel Trecento e arriva fino a quell’universo culturale che chiamiamo "pop". Ad alimentare questa fortuna hanno contribuito gli artisti che hanno raccontato Dante e la Divina Commedia con mezzi diversi: dalle illustrazioni di Doré ai film, dai fumetti ai videogiochi.

Ad accompagnare il percorso narrativo in mostra è presente una sezione dedicata all’arte contemporanea con opere di artisti internazionali, come Edoardo Tresoldi, Irma Blank, Tomaso Binga, Richard Long, Letizia Battaglia, Kiki Smith, Rä di Martino, Robert Rauschenberg, Gilberto Zorio e molti altri, scelte per reinterpretare alcuni temi danteschi: le Anime, il Viaggio, le Figure femminili, il Sogno e la Luce. Per scoprire tutte le curiosità su questa esposizione tutti i sabati e le domeniche a partire dal 9 ottobre alle ore 16.30 sono in programma visite guidate alla mostra Un’Epopea POP aperte al pubblico. Per partecipare basta telefonare a 0544 482477 o mandare una mail a prenotazionimar@ravennantica.org prenotandosi.

