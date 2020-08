Un tour in bici fra le meraviglie di Ravenna

Quest’anno anche Fiab Ravenna partecipa alla Settimana Rosa della Romagna proponendo un tour a mobilità sostenibile, in bicicletta, per osservare di sera il patrimonio artistico di Ravenna. Giovedì 6 agosto si percorre solo la parte nel centro storico di Ravenna, escludendo Sant’Apollinare in Classe e l’Antico Porto che verranno proposte in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2020.

Il percorso della Pink Week è un anello di circa 8 Km e si snoda interamente in città, scoprendo via via i monumenti paleocristiani e bizantini ravennati riconosciuti patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. A questi si aggiunge la suggestiva Zona del Silenzio con la Tomba di Dante.

Due guide accompagneranno il gruppo e illustreranno dall'esterno i monumenti che si incontrano lungo il percorso. Per la Domus dei Tappeti di Pietra la visita guidata sarà anche all’interno e l’ingresso è offerto da Fiab Ravenna e dalla Fondazione RavennAntica, che gestisce la Domus.

L’appuntamento è per giovedì 6 agosto alle 20:45 in Piazza San Francesco. L’iniziativa è a numero limitato e le prenotazioni si effettuano sul sito www.fiabravenna.com. Il costo dell’iniziativa è di 1,00 euro esclusivamente per la copertura dei costi assicurativi.