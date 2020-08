Un tour in bici fra mare e pinete per ricordare Ivo Montanari

L’uscita di sabato 8 agosto di Fiab Ravenna è dedicata all’amico Ivo Montanari, ad un anno dalla sua scomparsa. Ivo, socio della sezione ravennate della Fiab, è venuto a mancare lungo la Ciclabile del Mare, nel punto in cui adesso è presente un piccolo cippo dove ci si sofferma per deporre un mazzo di fiori.

Si ricorda il suo amore per il mare pedalando lungo le pinete costiere. Si percorre prima la Ciclabile del Mare, per proseguire poi verso Lido Adriano e Lido di Classe, attraversando la Pineta 1° Maggio si rientra a Ravenna passando per Classe. Il tour è di circa 50 Km su terreno pianeggiante, asfalto e sterrato.

La partenza è alle ore 8:00 da Piazza San Francesco e il rientro è previsto per le 12:00 a Ravenna.