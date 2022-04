Un trekking fuori dall'ordinario: escursione guidata all'interno del bosco medievale

Un tempo la nostra Pianura Padana era ricoperta da boschi e foreste, habitat naturali ora sostituiti da ambienti fortemente antropizzati. Ma qua e là è possibile trovare ancora ambienti relitti che ci fanno ricordare come doveva essere un tempo l’aspetto naturale delle zone planiziali. Uno di questi posti quasi immutati nel tempo è il Bosco della Mesola, una riserva naturale di oltre 1000 ettari istituita nel 1977. Con le sue foreste di lecci e tamerici, di pioppi e salici, questo bosco (di origine medievale) si sviluppa in maniera irregolare su antichi cordoni rappresentati dalle antiche dune che definivano la linea di costa e che, nel corso del tempo, sono avanzate fino alla situazione attuale.

Il Bosco della Mesola non è interamente visitabile in quanto è presente una zona a Riserva Integrale, non accessibile al pubblico: nella parte visitabile è possibile l’incontro con numerose specie di animali selvatici, soprattutto legati all’ambiente acquatico (aironi, anatidi, anfibi, …). Degno di nota è la presenza del Cervo della Mesola (o Cervo delle dune), probabilmente unico nucleo relitto autoctono in Italia, che rende unica la visita a questo patrimonio naturale a due pasi dalla Romagna.

Per la giornata del 10 aprile, le Guide Ambientali Escursionistiche di Romagnatrekking® hanno in programma un’escursione guidata all’interno del Bosco per l’osservazione degli ambienti e della fauna selvatica abbinata alla visita del paese di Mesola e del Museo del Cervo, posto all’interno del castello sito al centro del paese. Ritrovo alle ore 9.00, All’ingresso del Bosco, via dei Frassini (comune di Mesola (Ferrara))

ITINERARIO: Itinerari segnati all’interno del Bosco della Mesola

PASTO: Al sacco

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: scarponi da trekking-escursionismo impermeabili, pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca impermeabile/goretex, berretto/guanti/cappellino, occhiali da sole, crema protettiva, zainetto sufficientemente capiente, acqua o bevande calde (min. 1 litro), ricambio completo da tenere in auto

ISCRIVITI ALL'ESCURSIONE: https://www.romagnatrekking.it/escursione/escursione-bosco-mesola-cervo/