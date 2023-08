Un tributo ad Astor Piazzolla con Filippo Rogai e Filippo Datteri

È dedicato al musicista Astor Piazzolla, che ha cambiato per sempre il mondo del tango, il concerto di giovedì 24 agosto (ore 21.00) nel Giardino della Biblioteca Comunale di Alfonsine con il flautista Filippo Rogai e il pianista Filippo Datteri per un progetto ambizioso che propone una musica ancora poco esplorata del grande argentino, quella scritta per il cinema e l’opera.

“Astor Piazzolla – La ciudad del los instantes. Tango in Soundtracks and Opera” così il titolo della serata che s’ispira all’omonimo CD di Rogai e Datteri uscito nel 2021 per la Da Vinci Classics. La ciudad de los instantes, fa riferimento proprio a quegli attimi che scorrono inesorabili durante la visione di un film e che passando lasciano in noi un mare di emozioni, proprio come la loro controparte musicale. Ingresso fino a esaurimento posti; non è prevista prenotazione.