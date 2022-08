Un tributo alla diga foranea di Marina negli scatti di Luigi Tazzari

Viene inaugurata sabato 6 agosto alle ore 21,00 nella Galleria FaroArte di Marina di Ravenna (Largo Magnavacchi 6) la mostra fotografica di Luigi Tazzari intitolata “Diga Foranea sud Benigno Zaccagnini”, visitabile fino al 28 agosto, ogni sabato e domenica dalle ore 21,00 alle ore 23,00.

Fotografo professionista dal 1983, dai primi anni Duemila il ravennate Luigi Tazzari lavora a progetti finalizzati a mostre e libri fotografici dedicati a un territorio - quasi sempre la Romagna - o al racconto di vissuti marginali o poco conosciuti. I suoi scatti documentano la realtà in immagini minuziosamente curate e prive di retorica che vanno oltre la visione nostalgica o documentaristica, enfatizzando il gusto estetico e la spontaneità che emerge dall'osservazione. In questa occasione l'occhio di Tazzari si sofferma sulla Diga foranea sud di Marina di Ravenna realizzata, come quella di Porto Corsini, all'inizio degli anni Sessanta per creare un grande avamporto funzionale alla fruibilità del porto di Ravenna. Da allora i due manufatti fanno parte del paesaggio locale e sono meta di numerosi pendolari che amano percorrere i 2.700 metri della loro lunghezza, inoltrandosi verso il mare aperto.