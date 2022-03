Un tributo musicale ai grandi compositori ravennati: da Mariani a Bittasi

Indirizzo non disponibile

Sabato 5 marzo, ore 17:30, Emilia-Romagna Concerti presenta alla Sala Corelli del Teatro Alighieri una serata in onore dei compositori ravennati in cui sono programmate le musiche di Angelo Mariani nato nel 1821, Francesco Balilla Pratella nato nel 1880 e Filippo Bittasi nato nel 1997.

Bittasi, che frequenta L’Issm “G. Verdi” di Ravenna dove sta affrontando il biennio accademico di composizione, nell’ultimo anno ha ottenuto molti riscontri positivi che hanno dato una notevole svolta alla sua carriera musicale partecipando - dopo una rigorosissima selezione - come pianista maestro accompagnatore alla Muti-Accademy, frequentando il “Puccini International Opera Composition Course” e ottenendo commissioni per la realizzazione di sua musica originale che vedrà la messa in scena nel corso dell’anno a Lucca e all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Sul palco si alterneranno giovani talenti provenienti dalla Young Musicians European Orchestra e dall’Issm Verdi: Martino Colombo - violinista, Katerina Bannyk - violoncellista, Lorenzo Grossi - pianista e Quartetto Heraldica (Paolo Pasciucco - flauto, Matteo Succi - clarinetto, Michele Zaccarini - fagotto, Fabrizio Fogli - pianoforte).

Biglietti: Posto unico intero euro 5 presso la biglietteria del Teatro Alighieri.