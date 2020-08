Un tuffo nel cuore della Louisiana con “Back to New Orleans”

Sabato 8 agosto il festival Spiagge Soul propone un tuffo nelle sonorità della capitale musicale della Louisiana con “Back to New Orleans”, grazie all’esibizione di musicisti romagnoli reduci da un tour negli Stati Uniti, dove si sono esibiti al New Orleans Jazz Museum guidati dalla voce possente di Gloria Turrini (Oasi Beach, ore 22).

Febbraio 2020. Prima di qualsiasi pandemia e crisi globale, tre intrepidi musicisti ravennati, Gloria Turrini, Marco Benny Pretolani e Francesco Plazzi, comprano un biglietto aereo per New Orleans. Obiettivo: esibirsi, sotto l’egida del festival, al New Orleans Jazz Museum, affiancati da eccellenti musicisti statunitensi, già conosciuti sui palchi di Spiagge Soul. Il 10 marzo questo concerto si tiene, suggellando una collaborazione partita nel 2017 dalle nostre spiagge. Sabato 8 agosto i tre artisti riproporranno il concerto, a ricordo di quel viaggio e come buon auspicio affinché si possa tornare presto a collaborare con gli amici d’oltreoceano.