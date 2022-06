Un tuffo nella storia dell'arte di Ottocento e Novecento con Claudio Spadoni

Mercoledì 29 giugno alle ore 21 presso lo stabilimento balneare Luana Beach di Marina di Ravenna (Via Lungomare, 80) continua la rassegna letteraria Capit Incontra 2022. Protagonista dell'appuntamento è Claudio Spadoni col suo libro “Storie d'arte e di critica tra Ottocento e Novecento” Maretti Editore.

Una preziosa raccolta di scritti pubblicati nell'arco cronologico di un trentennio in cataloghi, riviste d'arte o in occasione di mostre e convegni in cui l'autore analizza personalità artistiche, correnti, gruppi, tendenze e ripercorre l'attività di grandi storici e critici che lo hanno preceduto come Corrado Ricci, Roberto Longhi, Francesco Arcangeli, Giovanni Testori. In “Storie d'arte e di critica” Spadoni offre analisi estetiche ricche e profonde, spaziando dalla storia dell'arte alla filosofia, restituendo così grande dignità anche a pagine trascurate o poco conosciute della storia dell'arte.

Claudio Spadoni, allievo di Francesco Arcangeli all'Università di Bologna, dal 1976 è stato docente di Storia dell'Arte e direttore dell'Accademia di belle Arti di Ravenna. Già critico de "Il Resto del Carlino" e ora di QN della Poligrafici ("Carlino", "La Nazione", "Il Giorno"), è collaboratore di diverse riviste specialistiche. Ha fatto parte della Commissione internazionale della Biennale di Venezia nell'edizione 1986, della Quadriennale del 1999 e del 2009 e di commissioni scientifiche di diverse Istituzioni. Dal 2002 al 2014 è direttore del MAR - Museo d'arte della Città di Ravenna.