Un viaggio alla scoperta dell’amicizia con lo spettacolo "Tina&Gigi"

Dopo il fortunato debutto nel novembre 2021, torna a calcare il palcoscenico delle Artificerie Almagià lo spettacolo Tina&Gigi, ultima produzione del Teatro del Drago dedicato ai piccolissimi, basato sui disegni dell’illustratore romagnolo Andrea Rivola, in collaborazione con la Casa Editrice Fatatrac. Domenica 20 novembre presso le Artificerie Almagià alle ore 11 e alle ore 17 (doppia replica) saranno l’elefantino Tina, il tigrotto Gigi, il topo Ignazio, la tartaruga Rita e il maialino Ninè, nati dalla penna dell’illustratore Andrea Rivola, e sapientemente mossi a vista da Roberta Colombo, Mariasole Brusa e Andrea Monticelli, a raccontare la loro storia.

Lo spettacolo è infatti un viaggio alla scoperta dell’amicizia, delle meraviglie della geometria e della bellezza e ricchezza della diversità. Le forme e i colori primari si mescolano, i punti diventano linee ed infine figure: quadrato, cerchio, triangolo. Così nascono l’elefantino Tina, il tigrotto Gigi, il topo Ignazio, la tartaruga Rita e il maialino Ninè. Insieme sono una comunità, uniti nel gioco come nella vita, e proprio l’armonia e il desiderio di stare insieme danno origine ad una piacevole sorpresa. Le musiche, completamente originali, suonate dalle abili mani di Andrea Napolitano, Gianluca Palma e Francesco Maestri, sono realizzate utilizzando 32 strumenti musicali diversi con l’obbiettivo di creare un’esperienza sonora unica, un vero e proprio paesaggio musicale. Ombre, burattini, sagome e pupazzi si sommano e si uniscono alle forme, al colore e al suono completandosi a vicenda in una drammaturgia inclusiva, pensata per risvegliare l’attenzione e la curiosità anche nei piccolissimi. Per bambini a partire dai 20 mesi.