Un viaggio dall'Africa al Mississippi con le note della Gospel Soul Celebration

Giovedì 29 dicembre, ore 18, in Piazza del Popolo a Ravenna è in programma il secondo concerto della rassegna Christmas Soul. Con la Gospel Soul Celebration si farà un viaggio lungo le rive del Mississippi, attraverso i Caraibi e l’Africa. Con quattro cantanti e un pianista e guidati da Joël Rhino, i francesi Gospel Soul Celebration rappresentano l’alleanza perfetta di esperienza e gioventù, tradizione e modernità servita in un cocktail vocale abbagliante. Il loro repertorio include grandi canzoni in stili tradizionali e composizioni contemporanee, insieme a classici del gospel con arrangiamenti originali.