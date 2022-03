Un viaggio musicale fra i popoli del mondo con Lisa Manara

Venerdì 11 marzo, ore 21.30, sarà la voce di Lisa Manara la grande protagonista del concerto in programma al Mama's Club di Ravenna. Cantante e cantautrice, Lisa Manara presenta il suo progetto in solo; un viaggio musicale che dà voce a diversi popoli per superare i confini delle sonorità nostrane e atterrare nella terra madre africana fino ad arrivare a brani originali che svelano la sua natura più intima. Nella serata verranno anche esposti i materiali di Genera: Mai+!, progetto non stop contro la violenza sulle donne.

Lisa Manara é un'artista emergente nel panorama musicale italiano, nata a Sesto Imolese, vicino Imola, cantante e cantautrice, con una forte e solida preparazione di base. Diplomata con il massimo dei voti, in canto jazz, al Conservatorio di Ferrara, é dotata di una voce meravigliosa, con tonalità profonde e con vocalità emozionanti, sicuramente una delle più belle che si possono ascoltare e che ne fanno una rappresentante di spicco del genere jazz, blues e afro americano in salsa italiana. Nonostante la giovane età, sono tantissimi i concerti fatti e altrettante le collaborazioni con artisti affermati, nel 2013 partecipa al talent The Voice e per due anni 2018/19, come vocalist, accompagna Gianni Morandi nel tour “d’amore d’autore”, duettando con lui. Ingresso 10 euro.