Un viaggio nel barocco con la rassegna Musica & Spirito

Comincia il nuovo anno anche per la rassegna Musica&Spirito. La nuova stagione prende il via domenica 23 gennaio, alle 18.30, nella Basilica di San Francesco.

Il viaggio tra la musica barocca, la religiosità e i suoi protagonisti è pronto ad accogliere il pubblico. E non può di certo farsi trovare impreparato. Le sorprese di questa serata sono solo l’inizio di una serie di eventi che sapranno incantare e, come sempre, trasportare gli spettatori all’interno di una dimensione di quiete liberando la mente da ogni sorta di pensiero. Haendel, Bach, Telemann e Buxtehude fanno l’ingresso in scena. “Ouverture in sol minore”, “As steals the morn” e “Ergiesse dich” sono solo una parte delle opere portanti dell’appuntamento.

Il soprano Annarita Venieri, il tenore Lorenzo Bellagamba e l’Orchestra della Cappella Musicale daranno vita alle melodie grazie alla guida di Giuliano Amadei. Ingresso libero.