Un viaggio nel mare con le sculture in mosaico di Kina Bogdanova

Sabato 4 settembre alle 19.30 al centro culturale “Il Granaio” di Fusignano, in piazza Corelli, 16, inaugura la mostra "Il giardino del mare", dell'artista Kina Bogdanova. La mostra resta aperta fino al 10 ottobre.

L'esposizione, fatta di sculture in mosaico, vuole continuare un percorso onirico che racconta delle sculture di pesci “vestiti di mosaico”, rappresentati nel momento in cui ritornano nell'acqua per poi riapparire a volte in un fiore (pesce tulipano), in una pianta (pesce carciofo), sotto forma di conchiglia o di foglia. In questo habitat marino trovano spazio una serie di piccoli pannelli in mosaico che rappresentano il giardino dei fiori immaginari realizzati con ricca varietà di vetro e murrine. In ognuno di essi si trova sempre un elemento marino: la conchiglia.

Kina Bogdanova è nata a Varna in Bulgaria il 6 luglio 1974. Nel 1992 si è diplomata a Sofia presso Scuola di arti applicate a indirizzo tessile. Nel 2000 si è laureata in Pedagogia dell'arte figurativa, specializzandosi in pittura presso l'Università “Kliment Ohridski” di Sofia. Dal 1999 al 2002 è stata insegnante di pittura presso istituti superiori a Sofia. Dal 2002 si è trasferita vivere in Italia. Nel 2010 a Ravenna ha conseguito laurea in Mosaico presso l'Accademia di Belle arti. Attualmente continua la sua attività da artista e insegnante.

A ingresso libero previa esposizione del green pass, la mostra aperta fino al 10 ottobre è visitabile il sabato dalle 15 alle 18, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per i festeggiamenti patronali, dal 4 all'8 settembre, resta aperta il 4 settembre dalle 19 alle 23, il 6 e il 7 settembre dalle 17 alle 23, il 5 e l'8 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 23.