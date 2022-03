Un viaggio nell’universo femminile e a favore della pace con Roberta Montanari

“Musica e parole” è il titolo dell’evento promosso dall’Anpi di Bagnacavallo con il patrocinio del Comune sabato 19 marzo alle 21 al Teatro Goldoni: l’iniziativa rientra nel calendario “Il marzo delle donne” coordinato dall’assessorato alle Pari Opportunità.

Per quanto riguarda le parole verranno portate testimonianze legate al lavoro e alla violenza di genere. Interverrà Giuseppina Dessy, presidente dell’associazione Demetra Donne in aiuto, che parlerà in particolare della situazione nel territorio della Bassa Romagna.

Seguirà “La Musica è Donna”, concerto di Roberta Montanari accompagnata da Matteo Del Soldà (viola), Stefano Ricci (contrabbasso), Andrea Morelli (chitarre). Quello proposto sarà un viaggio nell’universo femminile, la vulnerabilità, le debolezze, ma anche il coraggio, la comprensione e la determinazione delle donne. Sarà inoltre un viaggio musicale a favore della pace, il tutto attraverso canzoni dei Beatles, di Ivano Fossati, Mia Martini, Fabrizio de André, Leonard Cohen, David Bowie, Patty Smith, Lucio Dalla e Elisa.

Roberta Montanari, lughese, nota come corista di Elisa, ha iniziato il suo percorso nel 2008 come corista di Cesare Cremonini e ha collaborato con molti artisti importanti, da Gianna Nannini a Eros Ramazzotti a Marco Mengoni. Ingresso a offerta libera, il ricavato sarà devoluto a Demetra Donne in aiuto. Essendo la serata dedicata anche alla pace, verranno raccolte offerte per la popolazione ucraina.