Un viaggio nella musica americana con The Country Owls

Torna la rassegna estiva Note di Sapore, organizzata da Mercato Coperto e Costa Cafè, che martedì 18 agosto presenta in Piazza Costa una serata tutta dedicata alla Country America. Sul palco dalle 21.00 il live dei ravennati The Country Owls, anticipati dal dj set di Luca Hernandez a partire dalle 18.00.

La musica della tradizione americana rivive nelle corde e nelle voci dei The Country Owls, trio formatosi nel 2012 e composto da Stefano Sirotti, Filippo Bernardi e Federico Baldassarri. Questa combo propone un repertorio ricco di brani figli del multiforme mosaico di generi definibili, semplificando, Country music. Il loro punto di forza è l’utilizzo esclusivo di strumenti acustici e tradizionali come il banjo a 5 corde, il mandolino americano, il contrabbasso, la chitarra resofonica e, naturalmente, la chitarra acustica. In un loro concerto convivono gospel intimi e corali e i vivaci colori del western, omaggi al folk americano d’autore degli anni 60 e 70 e standard di Bluegrass.

La loro musica sarà il sottofondo di una cena che farà da ponte tra America e Italia, riproponendo piatti iconici americani rivisitati con prodotti del territorio. Per info e prenotazioni: Mercato Coperto 0544 244611 e Costa Cafè 338 5732739.