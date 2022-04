Un viaggio nella musica di "Faber" con la Bandeandrè

Venerdì 6 maggio, alle 21.30, si compie un viaggio in musica che vuole raccontare Fabrizio De Andrè al Mama's Club di Ravenna con la Bandeandrè.

Il concerto che chiude la stagione del Mama's è dedicato a Fabrizio De Andrè, poeta e musicista, ma anche uomo in mezzo ad altri uomini. Le canzoni dei suoi inizi, fino a quelle del suo ultimo album, permettono di apprezzare l’impegno coerente di tutta la sua vita: raccontare e difendere gli ultimi contro l’arroganza di qualsiasi potere.

In pochi anni la Bandeandrè ha riscosso un grande successo di pubblico e critica affermandosi come una delle più significative esperienze di musica dal vivo legate al cantante genovese. Il concerto, ricco di significati profondi e veicolo di grandi emozioni, offre una splendida occasione per riassaporare l’opera e la poetica di Fabrizio De André che ha lasciato tracce indelebili nella musica d’autore italiana. Ingresso 10 euro.