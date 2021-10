Un viaggio per l’Europa attraverso il cinema: parte la rassegna "Metropolis"

L’associazione Filmeeting organizza a Bagnacavallo, con le associazioni Comunicando e Amici di Neresheim e Cinema Palazzo Vecchio, Metropolis: viaggio per l’Europa attraverso il cinema, cinque proiezioni a ingresso gratuito in programma a Palazzo Vecchio per altrettanti giovedì tra il 4 novembre e il 9 dicembre.

Si comincia il 4 novembre con Welcome di Philippe Lioret (Francia 2009), per proseguire l’11 con Io sono Li di Andrea Segre (Italia 2011) e tornare in Francia il 25 con Diamante nero di Céline Sciamma (2014). Le proiezioni di dicembre sono previste il 2 con La donna elettrica di Benedikt Erlingsson (Islanda 2018) e il 9 con Il regno di Rodrigo Sorogoyen (Spagna 2018). Tutte le proiezioni sono in programma alle 21.

"Siamo felici di unire il laboratorio di geografia e cinema che stiamo portando avanti in questi giorni nelle scuole – sottolinea Andrea Valmori di Filmeeting – con una proposta cinematografica aperta a tutta la cittadinanza. Metropolis, che prende il nome dal capolavoro tedesco di Fritz Lang, vuole raccontare storie e paesi diversi, un viaggio nell’Europa delle migrazioni, delle proteste per il cambiamento climatico, della crisi della classe politica e della lotta per l’inclusione e la pluralità".