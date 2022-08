Un viaggio tra dance, pop e jazz con i Cous Cous a Colazione

Sabato 6 agosto, alle 21.30, torna la musica live al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna con i CousCous a colazione, un progetto fresco che fonde sonorità dance e pop al jazz e l’elettronica. Creano suggestivi paesaggi sonori combinando l’utilizzo del digitale con strumenti tradizionali. I loro brani fondono elementi provenienti dal Mediterraneo e dall'Africa, grazie alle diverse provenienze culturali di ognuno dei suoi componenti. Couscous, pieno di colori, stili e sapori diversi, proprio come il piatto che tutti conosciamo. A seguire, la tradizionale festa Anni Zero Plus con i dj Trinity e Party Marty. Un viaggio attraverso classici e tormentoni nell'epoca in cui il rock 60s e i synth pop degli 80s si mescolano con le hit r'n'b e le pulsioni electro. Ingresso libero.