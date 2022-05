Un viaggio tra fasti e nefasti dell’opera lirica con Paolo Cavassini

Sabato 14 maggio, alle 18.00, continua la rassegna I Sabati da Scattisparsi, curata da Ivano Mazzani. In questa occasione saranno la musica e l'opera lirica le protagoniste dell'incontro in programma sotto i portici della libreria Scattisparsi, nel quartiere Sant'Agata di Ravenna. Sarà Paolo Cavassini a guidarci in un racconto a flash su fasti e nefasti dell’opera lirica, passando dall’era del do di petto a quella delle regie attualizzanti. Come sempre, l'appuntamento è a ingresso libero.

Qual è il legame fra Garibaldi, James Joyce e il muratore Mudanda? E cosa c’entra Montale con la gobba di Rigoletto? O il Kaiser Guglielmo II con Stalin? Paolo Cavassini rivolge queste domande sia agli esperti melomani che agli ascoltatori meno navigati, e risponderà a questi quesiti con una kermesse di suoni, immagini e narrazioni. Veterinario per professione, storico per vocazione e baritono amateur per temerarietà, Paolo Cavassini è fin dall’adolescenza un onnivoro e disorganico cultore di storie e memorie dell’opera lirica, con una particolare inclinazione per il grande repertorio italiano, l’opera russa e il dramma musicale wagneriano.