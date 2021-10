Un viaggio tra geografia ed emozioni con Oscar De Summa e "L’ultima eredità"

Sabato 23 ottobre, ore 21, al Teatro Socjale di Piangipane arriva Oscar De Summa, autore e protagonista de L’ultima eredità. Attore-autore, dunque, De Summa compie con questo monologo un doppio viaggio, geografico ed emotivo. Il percorso del protagonista verso casa per l’ultimo saluto al padre morente è anche il percorso di ritorno verso quell’infanzia e quell’adolescenza da cui era fuggito. Con l’arrivo della morte, di riflesso, l’eredità in gioco è la riscoperta del valore della vita.

L’ultima eredità è la storia di un doppio viaggio, geografico ed emotivo. Alla notizia del peggioramento delle condizioni di salute del padre, il protagonista parte da Bologna e torna a casa, in Puglia, per un ultimo saluto e, come lui stesso dice, mentre va, torna, in un viaggio che ripercorre tutta la vita. Il percorso di ritorno verso i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza è, per il protagonista, anche il percorso di ritorno verso quell’infanzia e quell’adolescenza da cui credeva di aver preso distanza, da cui era fuggito e non credeva sarebbe mai ritornato. Una volta arrivato a destinazione trova il padre nel letto, addormentato, in piena notte.

Giusto il tempo di un ultimo saluto, di un’ultima raccomandazione, la più importante, quella che resta nel tempo come segno e sigillo di ciò che è stato. Ma anche un ringraziamento che porta con sé la consapevolezza che il padre sarà sempre, nonostante tutto, una sua fonte di insegnamento. Da qui l’ultima eredità: con l’arrivo della morte, di riflesso, la riscoperta del valore della vita. In questo attraversare temi del contemporaneo, anche la perdita, il lutto e le riflessioni che queste comportano, vengono portate in scena ne L’ultima eredità. Biglietti: 10-12 euro.