"Un zir in t'la val" alla Baiona

L'ASSOciazione di idee per RAvenna e la ROmagna (Asso.Ra.Ro.) organizza (su prenotazione) una giornata aperta per scoprire uno dei luoghi più suggestivi della zona costiera locale: la Valle della Baiona. Da quando ci siamo costituiti, alterniamo l’organizzazione di dibattiti di interesse pubblico sui temi amministrativi e di governo del territorio, ad iniziative legate alla tutela e alla valorizzazione dei nostri ambienti.



La fruizione consapevole delle valli e delle pinete ravennati è uno dei temi più sentiti per Asso.Ra.Ro., quanto meno dal 2014, periodo nel quale me ne occupai insieme, ed in rappresentanza, di tanti fruitori di sani principi che in quel periodo furono coinvolti da una doverosa, ma difficilmente applicabile, revisione dei regolamenti concessori e strutturali dei capanni. Insediamenti che completano la bellezza del paesaggio, le tradizioni, la storia di questi luoghi e furono anche il rifugio di Giuseppe Garibaldi con Anita e, negli anni successivi, di alcuni movimenti della resistenza partigiana. Con l'auspicio che il nostro Sindaco Michele De Pascale attivi come promesso la Consulta delle Valli e delle Pinete come proposto dalla nostra associazione durante la recente campagna elettorale, il prossimo sabato 28 maggio Asso.Ra.Ro organizza una giornata per avvicinare le persone e per conoscere la Valle della Baiona.



Si comincia dalle ore 10.00 con un suggestivo giro in canoa per il quale abbiamo coinvolto l’Associazione Canoisti di Ravenna mentre, dalle 11.00, vi sara l’opportunità di fare un paio di escursioni con la barca a motore. Maggio e’ un mese ideale per visitare i canali e le diramazioni della Valle della Baiona con le guide che abbiamo coinvolto. Dalle ore 13.00 sarà servito un primo a base di pesce tipico del territorio e per il quale si è resa disponibile la condotta locale di Slow Food. Dopo il caffè e l’ammazza caffè, sara’ possibile godere di questi paesaggi con i racconti degli esperti e dei conoscitori di queste valli e, insieme ad alcuni ospiti, racconteremo del diritto degli usi civici che insiste su questi ambienti e delle grandi opportunità che ne possono favorire non solo la tutela e la frequentazione consapevole, ma anche la valorizzazione sia a fini turistici, sia storico-didattici che comprendono la fruizione dei capanni da pesca e il loro legame con le tradizioni ravennati. Le chiacchiere su questi temi sono gratuite e vi parteciperanno gli esperti del Consiglio Direttivo di Assoraro e Mauro Zanarini di Slow Food. Le iniziative prevedono un contributo delle spese.