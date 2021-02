Una biciclettata alla scoperta dei luoghi danteschi

Torna nel weekend del 27 e 28 febbraio la proposta ciclo-escursionistica della Fiab ravennate da fare in autonomia scaricando il percorso in gpx dal sito della Federazione italiana ambiente e bicicletta. L'uscita proposta è ispirata ai luoghi danteschi.

Con questo percorso si immagina che Dante, dopo essere stato guidato prima da Virgilio e poi da Beatrice, diventi a sua volta nostra guida e ci conduca lungo un percorso che incontra i luoghi della nostra Ravenna che sono stati fonte di ispirazione per la sua opera più alta e i luoghi che oggi lo ricordano e gli sono dedicati. Si toccheranno i siti simbolici per la città, tra cui i luoghi del patrimonio Unesco per poi raggiungere le zone verdi verso il mare e la pineta di Classe, luogo suggestivo legato alla figura del Poeta. Il giro è in pianura, su asfalto e sterrato, di circa 40 kilometri.