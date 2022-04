Una biciclettata antifascista fra luoghi della memoria e ambienti da valorizzare

Si svolge domenica 24 aprile la manifestazione antifascista e per la pace che partirà dall'ex scuola di Ragone (Via Ragone Vecchio 13) alle 9:30, con una "biciclettata" che raggiungerà i cippi dei Martiri della Capra e dei Martiri delle Mura, situati ripettivamente su via Argine Sinistro e via Argine Destro Montone.

L'appuntamento, che si situa nell'insieme delle iniziative dedicate alla Festa della Liberazione, si svolge in continuità con il progetto "La Memoria e la Storia" che da alcuni anni il Consiglio Territoriale dell'Area 7 porta avanti, con iniziative pubbliche di diverso tipo volte a tutelare e sviluppare il ricordo dei drammatici eventi del 1944 e la conoscenza dei luoghi che ne furono teatro.

Inoltre, il percorso della manifestazione si svolge interamente lungo le strade della campagna del fiume Montone, e vuole essere un'esperienza di valorizzazione dell'ambiente naturale del territorio dove dovrebbe realizzarsi il Parco Fluviale del Montone e del Ronco.