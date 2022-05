Una birra per l'estate: una degustazione guidata con gli esperti di Slow Food

La rete Slow Food organizza una serata speciale insieme agli amici di Slow Food Faenza Brisighella e dedicata alla bevanda estiva per eccellenza: la birra. L'evento "Una birra per l'estate" si tiene mercoledì 11 maggio alle 20 presso la sede di Slow Food Godo e Bassa Romagna, nella Sala Everardo Pezzi, in via della Chiesa 17 a Villanova di Bagnacavallo.

Slow Food premia le diversità, nella vita e in ciò che beviamo e mangiamo; così arriv ala proposta di una serata aperitivo dove degustare 4 stili brassicoli che, per freschezza e gradazione contenuta, ben si abbinano alla spiaggia e all’ombrellone, donando brio e freschezza alle nostre serate estive. In abbinamento un risotto a sorpresa con prodotti di stagione preparato dallo chef Federico Scudellari.

Nel corso della serata si assaggiano 4 birre artigianali: una Wild Ale con lieviti isolati dalle bucce di uva e aggiunta di pesche per note fruttate estive; una birra al sale, ispirata alle tipiche Gose della città di tedesca Lipsia; una Grisette, birra peculiare dei minatori valloni; una Session IPA, birra leggera e ben luppolata, caratteristico stile americano. Si verrà accompagnati nell’assaggio da Carlo Cleri, giudice a concorsi brassicoli e degustatore per la “Guida Alle birre d’Italia”, che ci intratterrà durante la serata e sarà pronto a rispondere ad ogni curiosità per approfondire la storia, la tradizione e l’interpretazione moderna di queste birre della tradizione.

Sono disponibili 25 POSTI, prenotazioni entro lunedì 9 maggio. Prezzo: 25 euro per i Soci Slow Food e 28 euro per i non Soci. Prenotazioni al link https://bit.ly/3F8Yftn