Una caccia al tesoro in bicicletta per scoprire il Parco Lento

Proseguono domenica 20 novembre, in concomitanza con la giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ONU, le attività gratuite, organizzate dal Comune di Cervia per promuovere “Il Parco Lento – Parco dei diritti naturali delle bambine e dei bambini” di Pinarella e Tagliata, completato grazie ai finanziamenti del progetto europeo “WONDER – Child friendly destinations” – Interreg Adrion: un progetto che ha lo scopo di introdurre nuove offerte turistiche per bambini e famiglie attraverso lo sviluppo di metodi innovativi.

Domenica, a partire dalle ore 14:00, è in programma l’iniziativa “Tutti in bici nel Parco Lento”: un’esplorazione che verrà resa ancor più divertente tramite una caccia al tesoro in bicicletta, a cui potranno partecipare grandi e bambini, gruppi e famiglie.

Partendo, a scelta, da uno dei tre punti di accesso da cui inizia il gioco (via Venezia Giulia, via Mezzanotte e via Salentino), i partecipanti potranno cercare di risolvere piccoli enigmi o prove di abilita? nel parco, trovare la risposta giusta da annotare sulla cartolina di gioco, osservare, giocare e gustare una giornata all’aperto scoprendo le 9 postazioni ludiche del Parco Lento.

Per permettere a ciascuno di adeguare la caccia al tesoro al proprio ritmo (come distanza e come tempo), per considerare conclusa la caccia al tesoro sarà sufficiente aver annotato nella cartolina almeno tre passaggi nelle postazioni: con almeno tre indizi completati dalle 15.30 alle 16.30, presentando la cartolina di gioco alla postazione di via Venezia Giulia si potranno ritirare gadget a ricordo della giornata. È richiesta l'iscrizione al link: https://forms.gle/5DnPkPbouPnu4Vt56 In caso di maltempo, l’evento è rinviato a domenica 27 novembre.