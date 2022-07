Una camminata in campagna per ammirare i colori e i suoni dell’alba estiva

Prezzo non disponibile

Domenica 17 luglio, a San Lorenzo, sorgerà un’alba particolare perché la Consulta di San Lorenzo e l’associazione SanLorenzando hanno organizzato “L’albeggiata”, una camminata non competitiva aperta a tutti, percorrendo strade e carraie di campagna per 6 km tra le luci, i colori e i suoni di un’alba estiva.

Il ritrovo sarà alle ore 6 presso il parco della scuola in via dei Bartolotti a San Lorenzo di Lugo. È consigliato l’uso di scarpe comode e il giubbotto catarifrangente. Per informazioni si può telefonare a Giovanna (3477010172), Tilde (3337869718), Matteo (3391535510).