Una cena dai sapori piemontesi: appuntamento a Casa Spadoni

A Casa Spadoni (Via Granarolo 97/99, Faenza) arrivano tutti i venerdì di marzo le Cene Regionali - Grand Tour Gastronomico d’Italia, appuntamenti nel segno della tradizione per riproporre i piatti che hanno fatto la storia della gastronomia popolare del Bel Paese. Le proposte, a cura della cucina di Casa Spadoni, potranno essere ordinate singolarmente e abbinate ai piatti del menu classico del ristorante. Ogni sera, in abbinamento, verrà proposto un vino della regione protagonista, selezionato dal Sommelier Andrea Spada. Si comincia venerdì 3 marzo con la cucina del Piemonte, per poi passare, nei venerdì successivi a: Sicilia, Umbria, Calabria e Veneto.

Carpaccio marinato di filetto di Fassona, tartufo bianchetto e olio E.V.O. 20€

Agnolotti del Plin con sugo d’arrosto 16€

Bonet 6€



Per info e prenotazioni:

?Tel: 0546 697711 | info@casaspadoni.it

?Casa Spadoni Faenza - Via Granarolo 97/99