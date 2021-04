Una chiamata pubblica per pulire la spiaggia di Lido di Dante

Tutti in spiaggia per l'ambiente. La Proloco di Lido di Dante, con il patrocinio del Comune di Ravenna e la collaborazione con di varie associazioni lancia una chiamata ai cittadini per ripulire la spiaggia di Lido di Dante dai rifiuti. L'appuntamento è per sabato 24 aprile alle 10 in viale Catone 8, dove vengono distribuiti i sacchi (e guanti per chi ne sarà sprovvisto) e indicazioni sull’area esatta di raccolta. A tutti gli interessati si raccomanda di portare calzature robuste e guanti da lavoro, oltre alla mascherina obbligatoria. Per ulteriori informazioni: 339 588 4407.