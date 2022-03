Una cicloescursione per scoprire una "piccola Scala" della Romagna

Sabato 19 marzo parte un nuovo itinerario organizzato da Fiab Ravenna: una cicloescursione che porta i partecipanti a Bagnacavallo. I punti di interesse sono tanti, e ci si sofferma sul Teatro Goldoni dove si tiene una visita guidata.

Il teatro, una "piccola Scala" nella Bassa Romagna, venne edificato nei primi decenni del 1800. La bella facciata esterna riporta nei cinque alloggiamenti i ritratti di Paganini, Alfredo Catalani, Goldoni, Verdie Wagner. L'interno è arricchito da decorazioni sui palchi e sulla volta ad ombrello, da medaglioni in legno dorato raffiguranti personaggi illustri nati a Bagnacavallo e da un bellissimo sipario originale restaurato di recente. La visita guidata è offerta da FIAB Ravenna.

Prima di partire per l'escursione, però, c'è una breve sosta in Piazza Kennedy a Ravenna per l'inaugurazione dell’esposizione di veicoli elettrici organizzata in occasione del CNA Green mobility day, giornata dedicata alla mobilità sostenibile. Il ritrovo è in Piazza San Francesco alle ore 9.00. Si accede solo con Super Green Pass e mascherina FFP2.