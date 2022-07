Una "dichiarazione d’amore" per la danza in scena con il Béjart Ballet Lausanne

È una dichiarazione d’amore per la danza, ma anche per i maestri che l’hanno ispirata, la serata che il Béjart Ballet Lausanne presenta a Ravenna Festival venerdì 15 luglio, alle 21.30 al Pala De André. Una serata in primo luogo dedicata al suo fondatore, l’indimenticato Maurice Béjart, statuaria figura di coreografo del Novecento. Apre infatti il programma t ’M et variations…, che Gil Roman, suo interprete e diretto erede alla guida della compagnia, creò nel 2016 a dieci anni dalla scomparsa del suo mentore e a 30 dalla fondazione del gruppo.

È una sorta di diario intimo, tutto da sfogliare, riscoprendo le sfumature del sentimento e di un’inestinguibile vocazione per Tersicore. Ideale prologo per il secondo brano in programma, Béjart fête Maurice, una festa di passi e di danze, un mosaico di memorie dove sempre Roman riesce a ricamare un doppio omaggio: a Pasolini, a cui Béjart dedicò un balletto, e a Micha van Hoecke – scomparso nell’agosto del 2021 – che di Maurice fu un altro interprete prediletto oltre che braccio destro al Mudra, visionaria scuola di danza e di arti.

Fondato nel 1987 da Maurice Béjart, dopo la chiusura del precedente e famoso Ballet du XXeme Siècle, il BBL ha proseguito nel segno vincente del suo ideatore: diffondere il verbo della danza a un pubblico più vasto grazie a un mix di tematiche nuove e di uno stile elegante e raffinato ma anche pronto a scompigliarsi in tenute casual. Dopo la scomparsa di Béjart, è stato Gil Roman a prendere le redini della compagnia, mantenendo vivo lo spirito originario ed esportando in tutto il mondo il repertorio di Béjart e di coreografi affini al suo progetto. Oltre allo stesso Roman, hanno collaborato con la compagnia, tra gli altri, Alonzo King, Tony Fabre, Giorgio Madia, Julio Arozarena.

Biglietti: da 15 a 42 euro (ridotto da 12 a 38 euro); under 18 5 euro. Sono inoltre previsti, secondo disponibilità, biglietti last minute a tariffa agevolata (10 Euro, 5 Euro per gli under 30), acquistabili sul luogo di spettacolo da un’ora prima dell’evento. Per quest’evento è attivo il servizio di trasporto gratuito dalla Stazione Ferroviaria al Pala e ritorno (due corse: 20.30 e 20.45).