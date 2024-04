Una domenica di camminata o di corsa alla scoperta del nuovo Parco Marittimo

Una giornata per scoprire il nuovo Parco Marittimo di Ravenna. L'appuntamento con 'Parco Marittimo walk & run', organizzato da Locomotiva Ravenna e con il supporto del Comitato Uisp Ravenna-Lugo, è fissato per domenica 28 aprile. I partecipanti andranno alla scoperta del nuovo Parco Marittimo con un percorso di 8 e 3 chilometri tra Marina di Ravenna e Punta Marina Terme, passeggiando o correndo in mezzo alla natura.

Ritrovo e iscrizioni dalle 8.00 del 28 aprile nel parcheggio scambiatore di Via Trieste. Partenza alle 9:30. Staffetta e servizio di fine camminata fino alle ore 12. Percorso presidiato dalle ore 9.00. Ristoro a metà e fine percorso.

Per info: Tel. 347.4160979 - 347.1383266, asdgslocomotiva@gmail.com.