Una domenica in fattoria fra visite e degustazioni

Slow Food Faenza e Brisighella continuano a proporre le visite alla realtà produttive del territorio che sposano a pieno la filosofia Slow Food del buono, pulito, giusto e sano. Domenica 15 maggio appuntamento ore 10:30 all’azienda agricola Scanìa di Settefonti (Via Settefonti, 3) a Casola Valsenio.

L’azienda Scanìa di Settefonti si trova tra le colline casolane. Stefania Malavolti insieme alla sua famiglia alleva con passione pecore, capre, vacche per la produzione di latte ed è presente il caseificio aziendale per la realizzazione di vari tipi di formaggi freschi e stagionati: pecorino, caprino, misto, raviggiolo (presidio Slow Food), ricotta, fior di latte e yogurt. In azienda si producono anche confetture, marmellate e miele.

Programma: Arrivo in azienda alle ore 10.30 – Visita alle Stalle e al Laboratorio Aziendale – Pranzo con i prodotti aziendali (antipasto di formaggi e salumi, tortelli di ricotta burro e salvia, contorno di verdure, dolce, acqua, vino e caffè). Prezzo della visita e del pranzo: 28 euro per i Soci Slow Food e 30 euro per i non Soci (per i bambini sotto ai 10 anni 20 euro) Ci sono 25 posti disponibili, prenotazioni entro giovedì 12 maggio. Informazioni su www.slowfoodgodo.it