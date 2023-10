Una festa del gioco in città fra laboratori e Ludo Orienteering

Una giornata di giochi a Ravenna. Domenica 22 ottobre dalle 15 alle 18 è possibile partecipare a Ludo Orienteering, evento giunto alla terza edizione, dedicato alle famiglie con bambini, che sono invitate a ricercare, con il supporto di una mappa, diversi luoghi di gioco posizionati sia in centro città che in darsena, con sosta ludica nei laboratori della Festa del diritto al gioco al parco delle Mani Fiorite in piazza Eraclea/via Nicolodi.

Ludo Orienteering, che si prefigge l’obiettivo di dare più spazio e tempo al diritto al gioco espresso all’aperto e in città, fa parte del più ampio progetto “Festa del Diritto al Gioco”, che vede coinvolta una fitta rete di organizzazioni locali con capofila l’associazione Lucertola Ludens APS, in compartecipazione con l’assessorato Scuola e politiche giovanili del Comune e la collaborazione della Casa delle Culture.

Le mappe - che potranno essere scaricate da www.dirittoalgioco.it - indicano in totale 12 luoghi segnalati dal quadrifoglio rosso, dove trovare varie attività di gioco proposte da esperti e promotori della cultura ludica. In questi luoghi sarà anche possibile raccogliere i gettoni “Baratto” che permetteranno di partecipare gratuitamente al Baratto di prodotti usati, come libri, giocattoli, DVD per l’infanzia; lo scambio avverrà presso Citt@ttiva ai giardini Speyer in viale Farini a partire dalle 16,30 fino le 18. Sempre a Citt@ttiva dalle 16,30, come anche al Centro La Quercia di piazza Medaglie D’oro, sarà possibile gustare sorpresine dolci e salate; sulla mappa questi due luoghi sono evidenziati con un cuoricino rosso.