Una festa della musica con Roberta Giallo e le sue "Canzoni da museo"

Venerdì 17 giugno alle ore 21 al Molino Scodellino, in Via Canale 7 a Castel Bolognese, si tiene per la Festa della Musica a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Giordano Sangiorgi insieme all’Associazione Amici del Museo Scodellino presieduto da Rosanna Pasi. Protagonista dell'evento è la cantautrice bolognese Roberta Giallo.

Roberta Giallo porta in tour il suo nuovo album, Canzoni da Museo, un progetto sui generis, un album di “poesie divenute canzoni”, in cui la cantautrice ha scelto di musicare, arrangiare, e dare nuova veste alle liriche di alcuni poeti di fama nazionale ed internazionale per lei fonte di grande ispirazione e “in qualche modo affini”. I nomi in questione sono: Giovanni Gastel (Fotografo e poeta, Nipote di Luchino Visconti), Davide Rondoni (Poeta, fondatore del Centro di Poesia Contemporanea), Roberto Roversi (Poeta).

Con Canzoni da Museo la cantautrice desidera porre le basi per un nuovo genere musicale che abbia a cuore la poesia, la canzone e i luoghi deputati alla custodia e alla salvaguardia del bello e della cultura. La tappa al Mulino Scodellino insieme al MEI fa parte di questo progetto inserito a pieno titolo nei giorni in cui in tutta Europa si celebrata la Festa della Musica e con tanti eventi anche in Italia e che come ogni anno cade il 21 giugno.