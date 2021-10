Una festa di Halloween fra spettacoli e burattini

Secondo appuntamento per la XXXIII stagione di teatro di figura per bambini e genitori Le Arti della Marionetta. Domenica 31 ottobre si svolgerà il primo momento della sezione Almagià in Festa, tutto dedicato alla Festa di Halloween, una tappa fissa e tanto attesa fra gli appuntamenti della stagione e che vedrà Almagià trasformarsi per un giorno in un luogo magico dove il rito di passaggio celtico dal giorno alla notte, dall’estate all’autunno, verrà raccontato attraverso gli alberi sacri di Samhain.

A partire dalle ore 16 si svolgeranno due laboratori di costruzione: Gli spiriti di Halloween, per creare il proprio accessorio mostruoso e trasformarsi in un dispettoso spiritello, e Le ombre del bosco scuro, che guiderà i partecipanti nella costruzione di personaggi misteriosi con gli strumenti dell’arte e della fantasia.

A seguire, l'eroe della baracca dei burattini Fagiolino Fanfan insieme al suo inseparabile amico Sandrone saranno i protagonisti dello spettacolo Il pentolino dell’acqua stregata con i burattinai Mauro e Andrea Monticelli e la musica dal vivo di Stefano “Ciuma” Delvecchio: in questa rielaborazione del vecchio testo L’acqua miracolosa, balletti e poesie, sproloqui e dialetti maccheronici, rendono la messa in scena originale, e accompagnano gli spettatori di tutte le età in una divertentissima avventura nel mondo fantastico abitato da diavoli, streghe e maghi.

Per partecipare agli eventi in programma è obbligatoria la prenotazione al 392 6664211 o via mail a prenotazione@teatrodeldrago.it - compagnia@teatrodeldrago.it