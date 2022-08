Una festa di San Lorenzo fra mosaici, concerti, stelle cadenti e show pirotecnici

La notte di San Lorenzo è una delle sere più attese dell’estate, quando si scruta il cielo a caccia di stelle cadenti, pronti a esprimere un desiderio per farlo diventare reale, a patto di non dirlo a nessuno. E ci sono tanti eventi in programma nella provincia di Ravenna per celebrare questa serata speciale.

Girare tra i mosaici degli antichi monumenti di Ravenna, Patrimonio Unesco, di notte, è un’emozione grandissima. Con i loro riflessi, questi capolavori si offrono al pubblico la notte di San Lorenzo, alle 21, per un tour guidato di due ore all’interno della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, San Vitale e Galla Placidia. Ingresso a pagamento, gratuito per bambini fino a 5 anni. Prenotazione obbligatoria su: www.ravennaexperience.it

Martedì 9 agosto il Planetario di Ravenna (www.planetarioravenna.it) apre le sue porte alle 21 per l’evento "E pare stella che tramuti loco", con Paolo Morini. Tutti con il naso in su per osservare la cupola che proietta l’immagine artificiale della volta celeste senza inquinamento atmosferico e luminoso. Si possono vedere ben oltre 3 mila stelle suddivise nei due emisferi, dalla stella Polare alle Nubi di Magellano, dalla costellazione di Cassiopea e quella di Croce del Sud. Prenotazione obbligatoria telefonica allo: 0544.62534 o via mail a: info@arar.it

Nell’affascinate cornice della spiaggia del Bagno Adriatico di Casalborsetti, note e cielo stellato si intrecciano al sorgere della luna. Venerdì 12 agosto alle 22 tango in spiaggia con il “Fancelli Quartet” (concerto organizzato a cura di Ensamble Mariani) e a seguire, momento divulgativo a cura del Planetario di Ravenna, che guiderà il pubblico all’osservazione del cielo. Ingresso gratuito.

Nella “spiaggia dei miracoli”, la serata promette buona musica e cielo stellato lontano dall’inquinamento acustico, con i piedi nella sabbia. Nella notte di San Lorenzo si parte alle 19 con la performance della live band “I Mariachi” e il djset di Lorenzo Ghetti e Luke Adams e si prosegue alle 21 con l’osservazione della luna e dei pianeti nella Notte di S. Lorenzo a cura del Planetario di Ravenna, assieme ad un astrofilo di Cieli Sereni. Per info e prenotazioni, a ingresso libero: ravenna@singita.it

A Cervia la festa della notte di San Lorenzo si colorerà con le feste negli stabilimenti balneari, aperti per l’occasione fino alle 2 di notte e con gli immancabili fuochi pirotecnici alle 23, nel tratto di spiaggia libera, mentre il lungomare nel tratto di spiaggia libera (Viale Roma, rotonda Grazia Deledda e rotonda della Pace) sarà addobbato con particolari luminarie a forma di grandi stelle scintillanti. In questa giornata un bagno è quasi d'obbligo perché la tradizione vuole che nel giorno di San Lorenzo valga per sette e abbia potere terapeutico. Per info: Festa di San Lorenzo. Durante la giornata (e fino all’11 settembre), sarà possibile visitare la Salina di Cervia a bordo di un comodo trenino elettrico. Partenza dalle 17:30, dal Centro Visite Salina di Cervia, per un’escursione di un’ora circa, con tappe lungo i luoghi della tradizione e della produzione del sale dolce di Cervia.

A Oriolo dei Fichi il 10 e l’11 agosto va in scena “Calici sotto la Torre”. Nelle due serate, lungo i camminamenti dell’imponente Torre - che è stata rifugio per i bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale - si potrà ammirare la volta stellata circondati dal fresco del paesaggio agreste circonstante, in compagnia del Gruppo Astrofili Antares-Romagna. In entrambe le serate ci sarà un angolo degustazioni con etichette locali, tra cui il Famoso e il Centesimino, l’Albana e il Sangiovese in tutte le versioni, da quelle tradizionali alle più trendy e si potrà cenare alla carta con piatti della gastronomia locale sui tavoli disponibili o in modalità picnic portando da casa la propria coperta.