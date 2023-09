Una festa per le strade per aiutare i negozianti faentini dopo l'alluvione

Una festa per le strade del Borgo, per supportare i commercianti locali e per fare rivivere il quartiere. In altre parole per ripartire dopo le due devastanti alluvioni di maggio. Questo è l’indirizzo che avrà “Il Borgo Rinasce”, evento organizzato dal Consorzio Faenza C'entro, con il patrocinio del Comune di Faenza, con il contributo della Banca di Credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese e della Camera di Commercio di Ravenna, nonché con la collaborazione della cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna.

Martedì 12 settembre dalle 18 Corso Europa e vie limitrofe si animeranno con aperitivi, degustazioni, cene nei dehor dei locali, mercatini e musica live. I negozi per l’occasione resteranno aperti. Lo stesso format dei ‘Martedì d’estate’, e infatti l’evento in Borgo sarà l’appendice conclusiva della kermesse che ha accompagnato l’estate in città. “Come Consorzio ci tenevamo ad organizzare questo evento perché il Borgo fa parte del centro, c’è un bel tessuto commerciale e i partecipanti hanno aderito con entusiasmo”, ha riferito Claudia Minardi, presidente di Faenza C’Entro.

Obiettivo della serata, come ribadito, sarà tornare a vivere il quartiere del Borgo dopo la tragica alluvione di maggio. Sarà inoltre “una piccola boccata d’ossigeno per i commercianti del Borgo – ha evidenziato Luca Berdondini, consigliere di Faenza C’Entro e titolare della Merceria Occhiello -. Il Borgo è stato colpito due volte e ci sono negozi che sono ancora chiusi. Nell’intento di supportare le attività del Borgo ci è sembrato giusto organizzare l’evento e dare visibilità alla zona”.

Secondo Andrea Fabbri, vicesindaco di Faenza con delega al centro storico: “C’era voglia di recuperare questo momento, sappiamo che il Borgo è una comunità forte così come sappiamo che il Ponte delle Grazie chiuso ha delle ripercussioni grosse su Corso Europa. Per questo volevamo dare un piccolo segnale”.

Sul tema specifico del Ponte delle Grazie, il vicesindaco ha precisato: “Nelle prossime settimane, entro fine settembre, avremo un po’ di tempistiche certe. Il ponte è uno degli argomenti che maggiormente abbiamo messo sul tavolo del commissario. C’è da costruire un collegamento dalla Piazza a Corso Europa perché oggi quella passeggiata è desolante. Oltre alle risorse che saranno utili al ripristino dei collegamenti, però, è necessario coltivare la comunità, anche con un primo passo come questo evento”.

Il programma

In zona Porta delle Chiavi il ristorante Mamè Comè, nei propri tavoli all’aperto, proporrà piatti originali tra tradizione e innovazione anche senza glutine. Pizza Casa del Borgo allestirà i tavoli all’aperto sui quali si potrà mangiare pizza accompagnata da birra o cocktail. Nella sede rionale del Borgo Durbecco si serviranno invece specialità romagnole come cappelletti al ragù e alla panna, piadina con salsiccia e patate fritte, ma anche arrosticini.

Non mancherà la musica dal vivo con i Work in Progress che suoneranno e faranno ballare i presenti con musica anni 60’/70’/80’/90’. Inoltre, la cantante borghigiana Gloria Turrini intratterrà i presenti con musica jazz, blues e soul. Nella Chiesa di Sant’Antonino il Circolo parrocchiale proporrà un menù con pasta fresca fatta in casa e varie specialità romagnole. Per l’animazione dei bambini sarà presente il maldestro Mago Silvestro. Ci sarà inoltre la zona trucco, i laboratori e giochi per bambini organizzati da Los rajos de colores. Alle 22, sempre nei pressi della Chiesa, si terrà il suggestivo spettacolo con il fuoco di Moko. La musica dal vivo sarà a cura di Fabrizio Caveja accompagnato da Olivia Dalbon.

Anche il Bar Tabacchi “Nel Borgo” allestirà tavoli all’aperto. In Zona Piazza Lanzoni e Controviale la Merceria L’Occhiello presenta Happy Family con giochi di legno e d’ingegno. Il Forno Linea Verde propone pizza, piadina farcita e panzerotti. Per quanto riguarda la parte musicale, la scuola di musica Artistation School of Arts, fortemente colpita dall’alluvione, si esibirà in concerto.

Corso Europa e le strade adiacenti saranno chiuse al traffico dalle ore 18 alle ore 23.30. La Linea GreenGo Bus sarà tuttavia attiva. Il programma completo delle iniziative è disponibile sul sito e sulla pagina Facebook del Consorzio Faenza C’entro.