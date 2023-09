Una festa vintage in pieno centro a Brisighella

Per la settimana dedicata alla Festa del Monticino, venerdì 08 settembre il Circolo Anspi G.Borsi di Brisighella ha deciso di organizzare una Festa Vintage “Brisighella’80-‘90” con la partecipazione dei “Qluedo” e il loro bellissimo spettacolo live discomusic ’80-’90-‘2000 che ci riporterà a ballare tutte quelle canzoni che ci hanno fatto divertire in quegli anni spensierati. Anni in cui Brisighella era riferimento del territorio con le sue Terme, la Grotta e Gigiolè solo per ricordare i luoghi più iconici.

A partire dalle 19.00, il programma della serata prevede l’allestimento di Via Fossa, nel centro storico di Brisighella, con un mercatino, auto e vespe d’epoca e photoset vintage.

Sempre alle 19.00 ci sarà l’apertura dello Stand gastronomico all’interno del Circolo Anspi G.Borsi in Via Fossa 12.

Nel campo sportivo parrocchiale alle 20.00 primo spettacolo con il concerto rock della cover band “The Blend”.

Alle 20.45 via Fossa diventerà il set della sfilata di moda di “Claudia Abbigliamento”. Il tutto in attesa delle 21.30 dove il campo sportivo del Circolo Anspi G.Borsi si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con lo spettacolo di musica dance 80/90/2000 della cover band “I Qluedo”, band si ispira al famoso gioco da tavolo inventato a metà degli anni '80, ed è proprio da quegli anni che i qluedo hanno tratto ispirazione per i loro primi concerti, oggi diventati un punto di riferimento per le tante feste revaival.

A seguire la serata proseguirà con un DJ set hits ‘80-’90.