Una fiaccolata per la pace tra le vie del centro storico

Sabato 7 gennaio, alle 16, a Russi si terrà la Fiaccolata per la Pace, con partenza ed arrivo in piazzetta Dante. All'arrivo interverranno la sindaca Valentina Palli, don Luca, i ragazzi e ragazze della Parrocchia S. Apollinare di Russi, il Consiglio Islamico di Russi, Emergency e Padre Vasyl Romaniuk, ucraino della chiesa Greco-Cattolica responsabile della comunità Ucraina della Romagna. Si invita la cittadinanza a partecipare portando la bandiera della pace (chi la possiede) per condividere questo importante momento di riflessione e fraternità.