Una giornata al Parco naturale tra laboratori, esibizioni e visite guidate

Domenica 10 aprile dalle 9 alle 19, il Parco Naturale di Cervia è pronto ad accogliere i visitatori con una giornata in natura tra laboratori per bambini, visite guidate dedicate agli animali e alla salvaguardia del Pianeta ed esibizioni. Per i residenti del Comune di Cervia l’ingresso è gratuito, mentre per i non residenti le attività sono incluse nel biglietto d’ingresso. Per partecipare ai laboratori e alle visite è necessario prenotarsi allo 0544 995671.

Tempo di risvegli partirà alle ore 10 con la visita guidata “Il Pianeta ti chiama” dedicata ai cambiamenti climatici. La mattinata continua alle ore 11 con “Al parco si recupera con arte”, un laboratorio di land art per bambini. Il pomeriggio si apre con i saluti del Sindaco Massimo Medri e a seguire i visitatori potranno avvicinarsi al mondo animale partecipando a due visite guidate: alle ore 15.30 “Biodiversità al Parco” e alle ore 16.30 “Nella Vecchia Fattoria”. I più piccoli potranno partecipare alle ore 16 a “La casetta delle api”, un laboratorio di manipolazione e bricolage dedicato alla vita dell’alveare.

Durante la giornata si potrà assistere a dimostrazioni e esibizioni a cura delle associazioni aderenti alla Consulta dello Sport di Cervia: Free to dance, Taekwondo Cervia, Artemisia, Pro-Fighting Cervia, Polisportiva le Saline A.S.D., Romagna women. Inoltre per tutto il giorno lo staff del centro estivo Estate Natura sarà a disposizione per informazioni e preiscrizioni, e si potranno provare alcune attività: alle ore 15 “Visita al Parco”, alle ore 16.30 “Orienteering per tutti” e dalle 15 alle 17 il “Giro a cavallo” a cura di International Horseman Academy. Sarà inoltre possibile prenotare il proprio picnic rivolgendosi al Bar Binario 9 e ¾ presente all’interno del Parco.